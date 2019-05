La doppia piazza di Milano | gli anti fascisti sfidano il comizio sovranista di Salvini 

La doppia piazza di Milano : i sovranisti di Salvini e la protesta degli striscioni - 600 agenti schierati per la sicurezza : Oggi comizio in piazza Duomo del leader leghista con 11 capi-partito dell'ultradestra europea. In piazza del Cannone il Gran Galà del futuro delle associazioni antirazziste e antifasciste

Da cortile scolastico a piazzetta per le prostitute : la doppia anima della piazza di Fuorigrotta : Di giorno cortile scolastico e punto di ritrovo per giovani e membri dell?azione cattolica, di notte area di spaccio e prostituzione. Questa la doppia faccia della piazzetta ai limiti della ...

Dove piazzare una doppia fotocamera frontale? Xiaomi risponde a suon di brevetti : Le sperimentazioni continuano in casa Xiaomi, che stavolta propone via brevetto un paio di soluzioni per disporre una doppia fotocamera anteriore: la prima con notch in basso, la seconda con sensori agli angoli inferiori del display. L'articolo Dove piazzare una doppia fotocamera frontale? Xiaomi risponde a suon di brevetti proviene da TuttoAndroid.