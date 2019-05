Gli SMS sono sempre più considerati uno strumento superato

Le chiamate e Gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi : oggi il roaming nell'UE raggiunge un altro traguardo: la riduzione ed uniformazione dei massimali delle tariffe per chiamate ed SMS verso altri Paesi dell'UE. L'articolo Le chiamate e gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi proviene da TuttoAndroid.

Domenica In - Teo Teocoli riceve un sms in diretta dalla moGlie : grave imbarazzo - la Venier manda la pubblicità : Ospite a Domenica In nella puntata del 5 maggio in onda su Rai 1 era il conduttore Teo Teocoli, amico di lunga data della conduttrice Mara Venier. E zia Mara, a Teocoli, ha fatto una sorpresa in diretta: un messaggio da parte della moglie. Un messaggio dolce, quello che Elena scrive per il suo Teo,

In Italia Gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business : L'avvento delle app di messaggistica sembrava aver mandato in pensione gli SMS ma una nuova ricerca ci dice che invece questo strumento ha ancora tanto da dire L'articolo In Italia gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business proviene da TuttoAndroid.

Madre continua a inviare sms al fiGlio scomparso - dopo anni da quel numero riceve un messaggio : Carole ha perso suo figlio Taylor durante un incidente, il ragazzo stava studiando per diventare poliziotto e un giorno, mentre gestiva il traffico nella Colorado Highway 66, è stato travolto da un veicolo in fuga. Nell’incidente è stato coinvolto anche un suo collega, il quale è riuscito a salvarsi e ad evitare una morte certa. dopo il funerale del figlio, Carole, ha cercato di trovare un modo per alleviare il suo enorme dolore e ha ...

Gli sviluppatori ora possono verificare Gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

QuaGliarella esclusivo : 'Un sms il mio gol più bello' : ROMA - Quagliamo subito. ' A 36 anni il sogno della mia vita calcistica è oggi. Realizzato. Un derby vinto, la classifica cannonieri, la Nazionale, Mancini che mi coccola, io che mi commuovo dopo un ...

Ecco quanto costano Gli SMS dalla propria banca con Kena Mobile : Kena Mobile ha ufficialmente comunicato i costi degli SMS bancari a pagamento: si vanno dai 16 centesimi di euro per Intesa Sanpaolo ai 26 per BNL L'articolo Ecco quanto costano gli SMS dalla propria banca con Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi v4.2 ora supporta allegati di qualsiasi tipo e aggiunge dettagli per Gli SMS verificati e Google Assistant : Google Messaggi ha appena ricevuto il suo aggiornamento alla versione 4.2 e ottiene la possibilità di inviare tipi di file generici e non solo foto e video, inoltre il teardown mostra anche novità per gli SMS verificati e l'integrazione con Google Assistant. L'articolo Google Messaggi v4.2 ora supporta allegati di qualsiasi tipo e aggiunge dettagli per gli SMS verificati e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Gavillucci : 'Io dismesso con un sms - lotto per tutti Gli arbitri. Nicchi? Mi disse che avrei trovato altri hobby' : E, al di là della causa persa davanti al Coni per essere riammesso in organico che proverà a ribaltare con i suoi avvocati, ha deciso di dire la sua dalle pagine de Il Corriere dello Sport . ' La ...

Spia Gli SMS del vicino e scopre l'Opa segreta. Maxi-multa in arrivo per il "trader-guardone" : MILANO - La sterminata casistica degli spioni da telefonino - piena di matrimoni saltati per sms fedifraghi e 'bigiate' a scuola smascherate dalle mamme sui whatsapp dei figli - sbarca, e fa danni, ...

Prato : Gli SMS della donna al 14enne : "Quanti figli vuoi?" : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Prato sulla donna di 31 anni che ha avuto una relazione (e un figlio) con un 14enne, emergono anche i messaggi che l’operatrice sanitaria inviava al minore in maniera morbosa. Si tratta di ben 175 pagine di chat, messaggi inviati a tutte le ore, quasi un bombardamento nei confronti dell’allora 13enne con il quale la donna, che gli impartiva lezioni private d’inglese, aveva instaurato una relazione ...

Crozza-Salvini innamorato : “I porti? Vanno attrezzati per attirare più migranti”. Poi riceve un sms che Gli fa cambiare idea… : Sul palco di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini completamente trasformato dall’amore per Francesca Verdini: “I nostri porti sono un’eccellenza tutta italiana e quindi Vanno valorizzati, Vanno attrezzati per attirare più migranti, magari con animatori che all’arrivo mettono al collo ghirlande, offrono cocktail di benvenuto. Perché d’ora in poi salveremo tutti ...

Prato - così il 14enne molestato è crollato : «Sono disperato - la mia vita è rovinata» Gli SMS della donna|Dna sul primo figlio : La testimonianza dell’istruttrice della palestra frequentata dal ragazzo: «Ci disse che la donna gli aveva svelato che il figlio era suo solo a gravidanza avanzata, e che minacciava di uccidersi»