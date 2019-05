Genoa | Prandelli | “Pareggio importante per la fiducia”

Genoa - con il Cagliari è decisiva : le parole di Prandelli in conferenza : Gara molto importante, forse decisiva. Il Genoa ospita domani il Cagliari alla ricerca degli ultimi punti salvezza, l’obiettivo è la vittoria per evitare lo spettro retrocessione. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, intervenuto alla vigilia del match per la consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di sgomberare la testa e ricaricare le energie. Il ritiro ...

Genoa : Prandelli - a Bergamo gara stagione : ANSA, - GENOVA, 10 MAG - "Sarà forse proprio la gara della stagione". Cesare Prandelli si prepara così alla sfida con l'Atalanta: il suo Genoa è chiamato ad una prova difficile per mantenere invariate ...

Genoa-Roma - Prandelli : 'Il rigore è una ferita che fa male. Doveva tirarlo Criscito...' : Un'ottima partita, la grande reazione dopo lo svantaggio e il rammarico per aver avuto l'occasione per vincerla e non averla sfruttata. Il Genoa raccoglie soltanto un punto dalla sfida contro la Roma, ...

Genoa Roma - Prandelli : 'Concentrati per l'obiettivo salvezza' : Quattro partite ancora da giocare e sei punti sopra la zona retrocessione che al momento garantiscono al Genoa la permanenza in Serie A. La salvezza va raggiunta quanto prima: il concetto è stato ...

Genoa-Roma - Prandelli : “situazione ambientale delicata” : “La Roma e’ quadrata ed e’ molto compatta. In fase offensiva Edin Dzeko un riferimento fondamentale per i giallorossi. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita sempre, con consapevolezza di squadra”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della gara contro la Roma. “Ho stima e considerazioni grandissime di Claudio Ranieri. Ha realizzato ...

Genoa - Prandelli verso la Roma : "Manca fiducia - ma il futuro dipende solo da noi" : Prima "un pensiero al Grande Torino, memoria storica del calcio nazionale". Poi un pensiero "a Stefano Sturaro, operato ieri, ma parte integrante del nostro progetto". La vigilia di Cesare Prandelli ...

News Genoa - la critica di Prandelli : “In Italia non è migliorata la cultura calcistica” : Un momento non di certo fantastico, ma anche uno di quelli in cui un pari fuori casa può essere considerato ottimo. Il Genoa è tornato a far punti andando a pareggiare a Ferrara con la rete di Lapadula che ha risposto a Felipe. Ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli. “In questo momento sono importanti i punti nostri e quelli che le altre squadre non fanno. Ci sono parecchi club in lotta e speriamo di ...

Spal-Genoa 1-1 - Prandelli ora ha fiducia : 'Con la compattezza riusciremo a salvarci' : - Spal-Genoa, Lapadula regala il pareggio ai rossoblù - La cronaca della partita minuto per minuto - - LE FOTO : le immagini del primo tempo di Spal-Genoa - Le fotografie del secondo tempo - Poi il ...

Genoa - Prandelli : 'Situazione delicata - uniti per l'obiettivo. Lapadula bravo - ma quella punizione...' : L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto a Sky Sport dopo l'1-1 in casa della Spal: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. All'intervallo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi,...

Serie A Genoa - Prandelli : «Consapevoli della situazione - ma serve positività» : FERRARA - Cesare Prandelli ha commentato Spal-Genoa , terminata 1-1, a Sky Sport: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. A fine primo tempo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi un po' demoralizzati. ...