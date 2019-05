Dakota Johnson torna a scuola per diventare una brava matrigna

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Chris Martin eChris Martin eChris Martin eChris Martin eChris Martin eChris Martin eChris Martin eQuello dellanon è un mestiere facile. Già il nome, evocando il perfido personaggio che rende la vita impossibile a Cenerentola, risulta antipatico. Tanto che proprio nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow – che da quando ha sposato in seconde nozze il produttore televisivo Brad Falchuk è entrata a far parte della vita dei due figli adolescenti, Isabella e Brody, che lui ha avuto con l’ex Suzanne Falchuk – attraverso il suo sito Goop ha lanciato un’idea: «E se invece di matrigne ci chiamassimo mamme bonus?». LEGGI ANCHEIl vocabolario di Gwyneth Paltrow fa un passo avanti: non più «matrigne» ma «mamme bonus» Identico problema per, che da quando sta ...

vogue_italia : Una delle frange più desiderate? Quella sfilata e leggera di Dakota Johnson. Nel dubbio, comunque, ecco la gallery… - AnnaxLGxTS : RT @yourownway__: Dakota Johnson aveva uno degli abiti più belli ???? #metgala #MetGala2019 - AnnaxLGxTS : RT @filmsfashionI: dakota johnson for grazia italia -