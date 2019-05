Un' azienda di preservativi ha creato un' app che non ti fa vedere i bambini su Facebook 

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Una casa produttrice dihaun'app per farvimeno foto disui social network. Si chiama semplicemente “Baby Blocker”, ed è un'estensione per il browser Google Chrome capace di intercettare le foto di neonati e infanti che scorrono sulla timeline di Facebook. E quando il software ne trova una, la sostituisce con qualcos'altro.dall'produttrice di contraccettivi Skyn, il blocco anti-nasce per chi desidera limitare la quantità di foto di questo tipo dalla propria esperienza social. All'indomani della nascita di Archie Harrison - figlio del principe britannico Harry e di sua moglie Meghan - qualcuno all'interno dell'deve aver notato il significativo incremento di foto che ritraggono neonati su Facebook, a partire proprio da quelle del piccolo nobile. Nel comunicato stampa, l'spiega che in media i genitori condividono ...

