The New Pope | Sharon Stone e Marylin Manson nel cast della serie di Sorrentino

(Di venerdì 17 maggio 2019) L'indiscrezione era stata lanciata qualche mese fa, lo scorso gennaio, adesso arriva la conferma ufficiale:sarà guest star di The Newsecondo capitolopapale di Paolo.Dopo il successo internazionale di The Young, Paoloporterà su Sky Atlantic, HBO e Canal Plus una nuova stagioneche avrà però il titolo di The New. Ladiventa così una sorta di antologia papale, sulla scia magari di prodotti come Fargo o The Sinner ancor più nello specifico, con un nuovoin ogni capitolo ma alcuni elementi che rimangono stabili.The Newneldipubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2019 19:24.

