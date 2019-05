Taiwan approva le nozze gay | è il primo paese in Asia

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) È stato legalizzato dal parlamento delil matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una decisione storica in quanto è la prima volta che inviene preso un provvedimento del genere.Una legge votata a larga maggioranza che prevede per le coppie omosessuali “delle unioni permanenti esclusive”. La norma prevede anche l’iscrizione al registro matrimoniale dell’anagrafe.Tra i conservatori in realtà c’era stato un po’ di dissenso ma i loro tentativi di farre una versione “leggera” del provvedimento sono falliti. Il voto è una vittoria per la comunità Lgbt dell’isola, le cui battaglie a favore del matrimonio gay trovano nella legge il pieno riconoscimento in quanto è stato ottenuto il risultato maggiore: la parità dei diritti rispetto alle coppie eterosessuali.Tawain ...

