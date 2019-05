Perché Twitter ce l’ha su con una lontra pupazzo giapponese

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Chiitan, la controversa mascotteè stata bannata da(foto: 9Gag)ha oscurato il profilo della controversa mascotteChiitan, famosa su internet per i suoi video diventati virali per via dei contenuti leggermente violenti che fanno esclamare a chiunque li guardi “Ma che cosa sto guardando?”. I video dove Chiitan, questacolor pesca con il cappello a forma di tartaruga, massacra a colpi di mazza da baseball un punching-ball gonfiabile o dove ribalta un’auto, non sono piaciuti ai funzionari della cittàdi Susaki. https://www.youtube.com/watch?v=03Q-Ckln9u0&feature=youtu.be A Susaki esiste una verachiamata Chiitan. E la cittadina ha scelto come mascotte proprio questo animale, abbigliata con un cappello di noodle e chiamata Shinjo-kun. Queste mascotte servono per attirare i soldi dei contribuenti delle altre città nella ...

CarloCalenda : Perché nessuno di noi ha lasciato naufraghi in mare, chiuso centri come gli sprar che funzionavano, fatto ironia su… - LauraPausini : #BuonCompleanno a me, che corro senza fermarmi da quando ero piccola. Sono pigra, ma mai nel cercare ciò che la vit… - PiazzapulitaLA7 : 'Sono due anni che #Salvini non mette piede a #Piazzapulita. Caro Ministro, venga qui, così le facciamo tutte le do… -