Palermo | agente con trauma cranico in ospedale | pestata da minorenni

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Federico Garau I due ragazzi, accompagnati dalla madre alla stazione di polizia, volevano prendere visione dei filmati registrati da una telecamera di sorveglianza per risalire all'identità del responsabile che aveva provocato la morte del loro cane Gravissimo episodio di aggressione avvenuto mercoledì scorso ai danni di un'donna della polizia municipale a Isola delle Femmine (). La vigilessa si trovava negli uffici del comando locale, quando ha dovuto affrontare la furia di tre cittadini, intenzionati ad ottenere le immagini di una telecamera di sorveglianza. Il gruppo, composto da una madre in compagnia dei figli di 14 e 16 anni, aveva raggiunto la stazione di polizia in seguito alla morte del loro cane. Lo scopo era proprio quello di visionare i filmati registrati dalla telecamera per poter risalire all'identità del responsabile. Dopo aver ascoltato le ...

palermo24h : Agente aggredito in carcere ad Agrigento: finisce in ospedale - palermo24h : Agrigento, aggredito agente penitenziario al Carcere “Di Lorenzo” - palermo24h : Aggredito agente penitenziario al carcere Petrusa, la denuncia dell’Osapp -