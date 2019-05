Morto architetto piramide Louvre Ieoh Ming Pei Aveva 102 anni

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) Addio al rinomatoPei, uno degli ultimi maestri dell'architettura modernista e autore delladi vetro dela Parigi.102. Ad annunciare la morte del maestro, il figlio, Chien Chung Pei, secondo il quale il padre e'nella notte tra mercoledì e giovedì. Per quanto riservato e supremamente diplomatico, il viso di Pei, sempre coronato da occhiali tondi con la montatura spessa, poteva spezzarsi inaspettatamente in un ampio, abbagliante sorriso. Si avvicinò ai clienti con fascino e intelligenza, e di solito soccombevano felici."Sig. Pei è allo stesso tempo il più pragmatico e il più visionario degli architetti, il suo lavoro è in bilico tra le esigenze del mondo reale e i sogni dell'arte", ha scritto Paul Goldberger, critico d'architettura del New York Times nel 1989 dopo l'apertura di ladela Parigi. Figlio di una nota ...

