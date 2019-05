De Rossi | ecco gli audio Whatsapp ma la sua versione differisce da quella della società

De Rossi-Boca Juniors - ipotesi concreta : ecco le altre due possibilità! : DE ROSSI BOCA Juniors- Una conferenza stampa d’addio con occhi lucidi e tanti ricordi. Daniele De Rossi lascia la Roma dopo 18 anni. Un addio concordato con il club capitolino, ma non accettato totalmente dal diretto interessato. De Rossi ha ammesso: “Io avrei voluto continuare a giocare, loro non hanno voluto“. Nessun astio, ma chiaramente […] L'articolo De Rossi-Boca Juniors, ipotesi concreta: ecco le altre due ...

WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal pRossimo anno : ecco gli smartphone che non funzioneranno più : WhatsApp ha annunciato la fine del supporto ufficiale a Windows Phone e alle versioni più vecchie dei sistemi operativi Android e iOS. L'articolo WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal prossimo anno: ecco gli smartphone che non funzioneranno più proviene da TuttoAndroid.

Android Auto - Ecco cosa cambierà con il pRossimo aggiornamento - VIDEO : Nellannuale incontro con gli sviluppatori, Google ha annunciato novità anche per Android Auto. A partire dallestate prossima verranno introdotti aggiornamenti che consentiranno di sfruttare meglio lassistente vocale per la guida. Sulle Auto con protocolli di connettività compatibili sarà possibile anche attivare alcune funzioni da remoto con le paroline magiche Hey Google. Oltretutto, il software per lAuto di Mountain View avrà una grafica ...

Da «Maleficent 2» ai nuovi «Avatar» : ecco tutti i pRossimi kolossal Disney : CRUDELIA (2018)MULAN (2018)ALADDIN (2019) IL RE LEONE (2019)ROSE RED (2019)PINOCCHIO (2018)LA SIRENETTA (2017)GENIESCAMPANELLINOTHE CHRONICLES OF PRYDAIN DUMBO (2019) Alla Disney si può dire tutto tranne che non sia previdente. Gli introiti multimilionari derivati dai suoi blockbuster hanno fatto sì che il colosso anticipasse i maggiori titoli che vedremo fino al 2027, con i nuovi capitoli di Avatar e di Star Wars in pole position insieme ai ...

'Ecco le grandi opere per Bari dei miei pRossimi cinque anni' la sfida del sindaco Decaro : 'Nei primi cinque anni abbiamo completato l'asse nord sud, realizzando il ponte Adriatico. Nei prossimi cinque ultimeremo i cantieri di via Amendola e il collegamento dell'asse nord sud con ...

MotoGp – Valentino Rossi tra errori e sfortuna a Jerez - il maestro superato dai suoi allievi : “se sono orgoglioso di Pecco e Franco? Da lunedì…” : Valentino Rossi sincero, simpatico e senza peli sulla lingua al termine della giornata di qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, ...

MotoGp - Bagnaia estromette Valentino Rossi dalla Q2 : la speranza di Pecco è di... non essere licenziato! : Il pilota della Pramac ha chiuso al decimo posto le qualifiche di Jerez dopo aver estromesso in Q1 Valentino Rossi, che partirà a sua volta tredicesimo Qualifiche positive per Pecco Bagnaia a Jerez , ...

MotoGp - Bagnaia estromette Valentino Rossi dalla Q2 : la speranza di Pecco è di… non essere licenziato! : Il pilota della Pramac ha chiuso al decimo posto le qualifiche di Jerez dopo aver estromesso in Q1 Valentino Rossi, che partirà a sua volta tredicesimo Qualifiche positive per Pecco Bagnaia a Jerez, il pilota della Pramac chiude con il decimo tempo dopo aver superato brillantemente le forche caudine della Q1. AFP/LaPresse Un risultato sorprendente per il pilota italiano, considerando che a farne le spese è stato niente meno che Valentino ...

MotoGp - Morbidelli in estasi : “festeggeremo con la birra - anche se son tutti musulmani. Rossi? Ecco cosa farà domani” : Il pilota italiano ha commentato la qualifica del Gp di Jerez, conclusa al secondo posto dietro il compagno di squadra Quartararo Per la prima volta in carriera, Franco Morbidelli centra la prima fila in MotoGp. Un risultato pazzesco per il pilota del team SIC Petronas, riuscito a piazzare i propri due piloti davanti a tutti a Jerez, con Fabio Quartararo in pole position. Un’emozione intensa per il Morbido, apparso davvero felice ai ...

MotoGp – Viñales domina la Q1 a Jerez - Pecco Bagnaia beffa un deludente Valentino Rossi : Il pilota spagnolo si qualifica alla Q2 delle qualifiche di Jerez insieme a Pecco Bagnaia, che esclude Valentino Rossi di 72 centesimi Sono Maverick Viñales e Pecco Bagnaia i due piloti che si qualificano alla Q2 delle qualifiche di Jerez, niente da fare dunque per Valentino Rossi che continua a non digerire la pista spagnola. Lo spagnolo della Yamaha chiude davanti a tutti, seguito da uno strepitoso Bagnaia che, sfruttando la scia di ...

GNV Rhapsody - ecco la nave di Vasco Rossi. Personalizzata per i concerti del Blasco in Sardegna : GENOVA - Navigare con il mondo di Vasco. Un sogno di tanti, un'opportunità che i fortunati riusciranno a cogliere in occasione dei due concerti che la rockstar terra in Sardegna. La Compagnia Grandi Navi Veloci, infatti, ha ...

MotoGp – Dal ‘Grazia’ alla dolce… Penny : ecco con chi ha passato il 1° Maggio Valentino Rossi [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha trascorso una giornata di relax in vista del Gp di Jerez in programma nel pRossimo week-end Il Gran Premio di Jerez si avvicina, Valentino Rossi si prepara al quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp con l’obiettivo di centrare quella vittoria sfuggitagli di pochissimo ad Austin. Giornata di relax oggi per il Dottore, che ha pensato bene di trascorrerla in famiglia insieme a papà Graziano, il fratello Luca ...

MotoGp – Uccio Salucci svela gli obiettivi della VR46 e di Valentino Rossi : “ecco a cosa puntiamo” : Uccio Salucci tra obiettivi e ambizioni: le parole del braccio destro di Valentino Rossi e ds della VR46 Non solo MotoGp: gli appassionati italiani delle due ruote amano anche seguire i campionati di Moto3 e Moto2, nei quali spiccano tanti giovani talenti della nostra terra. Dopo il dominio azzurro degli ultimi due anni, con le vittorie dei titoli di Moto2 di Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, adesso sembra essere arrivato il momento di ...

Eureka! a Roma : ecco i pRossimi appuntamenti con la scienza : La manifestazione "Eureka! Roma 2019" prevede incontri, spettacoli, laboratori e visite guidate in tutta Roma. Da domani 2 maggio ecco gli eventi