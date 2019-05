Conte si vanta di aver rinunciato a 5 fucili dell’esercito per finanziare una borsa di studio (Di venerdì 17 maggio 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato oggi che la Difesa rinuncerà all'acquisto di cinque fucili e utilizzerà quelle risorse per finanziare una borsa di studio per la pace. Un'iniziativa simbolica lodevole, ma che comporta una rinuncia - in termini di spesa - minima e che non è neanche così facile da realizzare.



