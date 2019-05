Catania-Reggina | riflessioni in seguito al gesto di Sottil

Catania-Reggina - tensione altissima tra i tifosi senza biglietto e le forze dell’ordine [FOTO] : Si avvicina sempre di più il big match valido per i playoff di Serie C, in campo Catania e Reggina in un match fondamentale per il secondo turno, si affrontano due big del Girone C. tensione al Porto di Reggio Calabria, si sono presentati infatti i tifosi amaranto anche sprovvisti della tessera del tifosi con l’intenzione di seguire la squadra in un match così delicato. Dei 61 tifosi della Reggina autorizzati a partire per Catania ...

Catania-Reggina - i tifosi amaranto in partenza dal Porto di Reggio Calabria [FOTO] : 1/4 Foto StrettoWeb/Salvatore Dato ...

Catania-Reggina - stabilito l’orario della gara del secondo turno dei playoff di Serie C : Catania-Reggina – La Lega Pro ha ufficializzato l’orario di Catania-Reggina, partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. La gara prenderà il via alle 20,30 di mercoledì 15 maggio. Allo Stadio Massimino si affronteranno due squadre che meritano altri palcoscenici rispetto alla Serie C. Il Catania entra in gioco nei playoff solo al secondo turno, in virtù del piazzamento in classifica. La Reggina arriva dal ...

Catania-Reggina - è spettacolo in Serie C : due piazze da Serie A pronte ad affrontarsi ai playoff : Catania-Reggina, adesso si fa sul serio. Sono iniziati nella giornata di ieri i playoff validi per il campionato di Serie C, si è disputato il primo turno. Una partita che ha regalato grosse emozioni è stata sicuramente quella tra Reggina e Monopoli, partita coraggiosa per la squadra ospite che ha accarezzato il clamoroso blitz in trasferta davanti a 15000 spettatori, vantaggio su calcio di punizione, quando la qualificazione sembrava ...

Video/ Reggina-Catania - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 32giornata - : Video Reggina-Catania, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita di Serie C girone C. Trasferta da incubo per gli etnei.

Reggina-Catania : Granillo in festa dopo il 3-0 della squadra amaranto : La giornata numero 32 di Serie C, ha avuto inizio nel primo pomeriggio di oggi con l’importante match tra due squadre del sud, entrambe alla ricerca della vittoria: Reggina – Catania. Il fischio d’inizio presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria è avvenuto precisamente alle ore 14:30. Lo stadio, colmo di tifosi, ha totalizzato un totale di 9.035 spettatori. Le formazioni schierate in campo Massimo Drago, nuovo allenatore della Reggina ...

Reggina-Catania 3-0 : Brusca sconfitta per i rossazzurri : CRONACA SECONDO TEMPO: Pronti via e la Reggina raddoppo ad inizio ripresa. Fallo di Silvestri in area di rigore, che trattiene e stende un Doumbia, il difensore già ammonito viene graziato dall'...

Reggina-Catania 3-0 - gli amaranto risorgono con una prestazione convincente : Grandissima prestazione della Reggina che batte il Catania, terzo in classifica, con un netto 3-0. Partita mai aperta, grazie ad una prova strepitosa degli amaranto. Dopo 13′ la squadra di Drago è già avanti con Strambelli bravo a battere Pisseri su assist di uno scatenato Doumbia. L’unica vera palla gol per gli etnei arriva al 15′ con Di Piazza che gira a botta sicura da pochi passi ma Confente è straordinario nel ...

Reggina-Catania - 1-0 - : cronaca live : cronaca PRIMO TEMPO: Al "Granillo" il manto erboso si presenta in ottime condizioni. Gran tifo sugli spalti. Padroni di casa in completo amaranto, ospiti con la divisa bianca da trasferta, con ...

ESCLUSIVA – Reggina-Catania - Franco Colomba a CalcioWeb : l’analisi del match - un retroscena e l’esonero di Cevoli : Si avvicina sempre di più la partita valida per il campionato di Serie C, in campo Reggina e Catania, match tra due big del calcio del Sud e abituate a palcoscenici ben più importanti. Obiettivi diversi per le due squadre, il club amaranto è alla ricerca di punti per la qualificazione ai playoff, i siciliani invece non si nascondono e puntano il primo posto della classifica al momento occupato dalla Juve Stabia. Entrambe le squadre nelle ...

ESCLUSIVA – Reggina-Catania - Gianluca Atzori a CalcioWeb : “la chiave del match e le voci sul ritorno in amaranto - vi svelo tutto” : Reggina-Catania, Atzori IL DOPPIO EX – Si gioca un importante match valido per il campionato di Serie C, nel Girone C si affrontano Reggina e Catania, due squadre che puntato ad obiettivi molto importanti per la classifica, previsto anche un pubblico delle grandi occasioni con almeno 10.000 spettatori. Il club siciliano punta senza mezzi termini alla promozione diretta e nelle ultime settimane ha accorciato sensibilmente dalla ...

Reggina-Catania - sfida tra tifoserie da Serie A : il Sud ancora grande protagonista : La Serie A e la Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non la Serie C, si avvicina infatti una giornata molto importante valida per la terza categoria italiana, in particolar modo grande interesse per la partita tra Reggina e Catania, il Sud sempre grande protagonista con sfide sempre caldissime. E quella tra calabresi e sicialiani è sempre molto attesa dalle due tifoSerie. Nelle ultime settimane sono stati due gli aspetti ...

Reggina-Catania - cresce l'attesa per il 'derby' di domenica : Si disputerà nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo, precisamente alle ore 14:30, l’attesissimo match di Serie C girone C Reggina-Catania, presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Reggina-Catania: forte rivalità tra due squadre del sud L’incontro calcistico, per entrambe le città, dati i precedenti passati (anche in campionati più prestigiosi) è considerato da sempre un derby, sebbene il linguaggio calcistico non preveda la ...

Reggina-Catania - domenica la sfida tra due nobili decadute : i precedenti : E’ uno dei big match di questa giornta di Serie C, sicuramente la sfida più sentita a livello di tifo, storia, tradizione, fascino. Anche perché si tratta di due nobili decadute. Reggina e Catania sono due nobili decadute, la speranza per loro è che lo siano ancora per poco, visti quelli che sono gli obiettivi delle due società. Ma nonostante abbiano vissuto nel recente passato tempi migliori, i precedenti al Granillo tra amaranto e ...