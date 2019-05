Camminata e corsa | allenano la mente e fanno dimagrire

dilei

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Mens sana in corpore sano”, ripetevano gli antichi Romani. E a quanto pare, non avevano tutti i torti: un nuovo studio ha infatti dimostrato che l’attività fisica allena non solo il corpo, ma anche le capacità mentali. La scoperta arriva dalla “Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons”: secondo i ricercatori, attività come passeggiare, correre o pedalare in bicicletta procurerebbero numerosi vantaggi alla nostra attività cerebrale, favorendo abilità nel ragionamento, nella pianificazione e nella risoluzione dei problemi. I benefici, a quanto pare, aurebbero con l’età: ciò vuol dire che, più si sale con gli anni, più diventa necessario dedicare un po’ di tempo a questi esercizi per recuperare smalto e linfa a livello cognitivo. La ricerca ha coinvolto 132 adulti tra i 20 ed i 67 anni. Le persone sono state divise in ...

