lastampa

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ieri l’inaugurazione: Bill de Blasio, il sindaco di New York, appena reduce dal suo annuncio per la corsa (senza speranza) per la presidenza americana, ha tagliato alle 10 del mattino in punto il nastro e ha inaugurato il nuovo MuseoLibertà. Ma questa è stata solo l’occasione formale (a parte la curiosità di vedere non più solo ...

LaStampa : Bezos, Oprah e Clinton Star e milionari ai piedi della Statua della Libertà - zazoomblog : Oprah Winfrey e Bezos al nuovo museo per la Statua della Libertà - #Oprah #Winfrey #Bezos #nuovo #museo - ilfogliettone : Oprah Winfrey e Bezos al nuovo museo per la Statua della Libertà - -