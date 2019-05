Roma | la trattativa con il Qatar passa da Londra

Roma - trattativa in corso con Mourinho : la situazione : Roma, trattativa in corso con Mourinho: la situazione Mercato Roma Mourinho| Il domino degli allenatori sembra essere partito e grandi colpi di scena si prospettano in vita della prossima stagione. Uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Antonio Conte, che tiene tutti sulle spine e di conseguenza spinge varie squadre a guardarsi comunque attorno. Sia l’Inter che la Roma sono molto interessate, ma non solo a lui. Tra i grandi ...

José Mourinho alla Roma : 'Trattativa in corso' - : Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Francia. José Mourinho sarebbe in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione: a lanciare la bomba è il prestigioso l'Equipe, il quotidiano ...

"Roma in trattativa con Mourinho" : Non c'è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma . Nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia: stando a quanto scrive L'Equipe, la Roma ...

Roma-Zaniolo - trattativa aperta : ecco il piano per blindare il gioiello : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Sarebbe un mondo migliore se 'Ti amo' e 'Addio' si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona. Invece gli amori si consumano con la velocità con cui Zaniolo è passato da 'voglio restare ...