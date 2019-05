Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16 05

wittytv

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ladi oggi disi apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la discussione tra loro è molto lunga e animata, la ragazza confessa di avere i sentimenti in calo e poca voglia di vederlo. Si passa all’esterna con Klaudia, lui va a prenderla in albergo e la scarrozza in macchina fino al centro storico, poi una passeggiata nel Circo Massimo e le considerazioni positive del tronista su di lei, infine la confidenza che “gli equilibri stanno cambiando” senza specificare in quale direzione, il finale è a base di baci. In ...

Paternoster85 : RT @zeropregi: Sulla sospensione della prof di Palermo un riassunto ben fatto. La mitica Lucia non legge libri ma post FB dei fascistelli s… - oxymoron_92 : RT @affettoplacebo: Riassunto della diretta di Tiziano Ferro: 'Vedo cuoricini a destra' 'Ah ma ci sono anche i commenti?' *discorso in spa… - _ValeD_ : RT @affettoplacebo: Riassunto della diretta di Tiziano Ferro: 'Vedo cuoricini a destra' 'Ah ma ci sono anche i commenti?' *discorso in spa… -