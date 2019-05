Protezione civile | il Capo Dipartimento Angelo Borrelli domani a Gangi Pa per

Meteo Protezione civile domani : nuovo peggioramento al centro-nord : La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo peggioramento sulle regioni del centro-nord, in particolar modo al Nord-Ovest. Tempo più stabile invece al Sud e sulle regioni...

Engyon 2019 : a Gangi mega esercitazione di Protezione Civile : Engyon 2019. A Gangi domani mega esercitazione di Protezione Civile alla presenza del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Deraglia un treno a Messina : 14 feriti e un morto - ma è un’esercitazione di Protezione Civile : Esercitazione di Protezione Civile nella notte di ieri all’interno della Galleria Peloritani (ingresso via San Cosimo) a Messina: la simulazione rientra nell’ambito delle iniziative in programma nella città dello Stretto per la Settimana della Sicurezza. Nel corso dell’esercitazione è stato simulato il Deragliamento di un treno, con 14 feriti e un morto: le operazioni hanno previsto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione civile per Giovedì 16 Maggio al Sud : allarme arancione in Calabria : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Meteo Protezione civile domani : tempo ancora instabile al Sud : Nella giornata di domani il nucleo di aria fresca e instabile ora posizionato sull'area centro-settentrionale della penisola porterà ancora maltempo al Sud Italia con piogge e temporali anche forti...

Accordo tra Mit e Protezione civile : il traforo del Gran Sasso non chiude : "L'adozione congiunta e coordinata di una serie di azioni inter-istituzionali per dimostrare che il traforo non necessita di essere chiuso e che la tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'acquifero del Gran Sasso è comunque garantita, nel breve e nel lungo termine, senza compromettere la circolazione delle persone e delle merci". Sono questi, riferisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli obiettivi su ...

Meteo Protezione civile : domani impulso freddo con temperature in calo e instabilita' : Nella giornata di domani, un nuovo nucleo di aria fredda e instabile in arrivo dal Nord Europa provocherà un peggioramento del tempo al centro-nord insieme ad un generale calo delle temperature....

Allerta Meteo della Protezione civile per il maltempo che flagella l’Italia : criticità Rossa - Arancione e Gialla in 9 Regioni : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica, centrata sull’Italia, riporterà condizioni di instabilità su parte del Centro-Sud, con piogge diffuse e temporali sparsi, interessando con fenomeni più insistenti le Regioni del medio versante adriatico. I forti venti, persistenti su queste aree, causeranno anche un ulteriore sensibile calo delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo Protezione civile domani : persiste instabilita' al centro-sud : Il vortice depressionario che ha apportato forte maltempo fra ieri e oggi sull'Italia, continuerà a determinare instabilità anche nella giornata di domani, seppur con fenomeni meno diffusi e...

Allerta meteo Protezione civile : forte maltempo domani al centro-sud : Il vortice depressionario attualmente presente sull'Italia persisterà anche nella giornata di domani, apportando condizioni di marcata instabilità su molte regioni, in particolar modo al...

Attenzione a queste aree! Allerta meteo Protezione civile : Piogge e temporali accompagnate da un sensibile calo delle temperature: da questa notte una perturbazione di origine atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia e la protezione civile ha diramato l'Allerta meteo arancione sull’Emilia-Romagna e sulle Marche. Ma saranno tutte le regioni centro-meridionali ad essere interessate da fenomeni metereologici avversi. --Sulla base dei fenomeni previsti è ...

Pesante allerta meteo della Protezione civile : tornano pioggia - freddo e vento su tutta la penisola : Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo Milano : allerta arancione per temporali e vento forte dalla Protezione civile : La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, ha già attivato il COC, il centro operativo comunale deputato al monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro e il radar a cura della protezione civile, si invitano le ditte che hanno cantieri aperti a prestare ...

Domenica di forte maltempo : l'allerta meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...