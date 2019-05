«Il Trono di Spade» | primo ciak del prequel dal titolo provvisorio «Bloodmoon»

Il Trono di Spade - spunta una petizione per rifare l'ultima stagione - : Alessandro Zoppo Oltre 300mila spettatori hanno lanciato un appello sul web contro gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss: “Meritiamo un finale sensato” Il finale de Il Trono di Spade, previsto con la puntata conclusiva il 19 maggio su HBO (e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic), sta scatenando un putiferio tra i fan della serie tv. La quinta puntata, The Bells, ha lasciato insoddisfatti molti spettatori, che ora si sono ...

Una petizione dei fan chiede di rifare tutta l'ultima stagione del Trono di Spade : Ciak, si rigiri. L’ottava e ultima stagione del “Il Trono di Spade” ha diviso il pubblico a tal punto che un nutrito gruppo di fan ha lanciato una petizione per chiedere ad HBO di girarla daccapo. Lo riporta il Daily Mail.L’iniziativa è stata lanciata su Change.org dopo la messa in onda dell’episodio “The Bells”, al centro di molte critiche da parte degli appassionati. I firmatari della ...

Prime foto del finale de Il Trono di Spade - Daenerys dittatrice assoluta e futura regina? : Il finale de Il Trono di Spade è alle porte. Archiviato il controverso quinto episodio, l'ultima stagione giunge al termine domenica 19 maggio. È tempo di dire addio a Westeros e ai suoi protagonisti, che per quasi dieci anni ci hanno fatto compagnia tra battaglie, morti violente, amori passionali e soprattutto tradimenti. Per l'occasione, la HBO ha rilasciato le Prime due immagini dal finale di serie che non anticipano assolutamente nulla di ...

Il Trono di Spade 8 non piace ai fan - ma HBO si consola con gli ascolti : il quinto episodio batte ogni record : Il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 continua a far discutere i fan, che proprio non riescono a digerirlo. Intitolato "The Bells", la puntata ha segnato l'uscita di scena dei fratelli/amanti Lannister, Jaime e Cersei, mentre ha mostrato un nuovo lato di Daenerys, più vendicativa, che ha raso al suolo Approdo del Re. Alcuni utenti in rete hanno criticato lo sviluppo sbrigativo di diverse storyline, chiuse troppo in fretta senza una ...

Il Trono di spade 8x06 : Tyrion viene giustiziato : Domenica alle 3 di notte in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti andrà in onda la sesta ed ultima puntata della stagione conclusiva del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Manca meno di una settimana alla messa in onda del tanto atteso episodio e sul web girano tanti leak sul finale di stagione. Secondo i leak ...

George RR Martin : "Il Trono di spade? Preferivo seguissero le mie direttive" : Il Trono di spade si avvia verso la conclusione e molti fan hanno manifestato qualche perplessità su alcune scelte operate dagli sceneggiatori. Alle fila dei critici si unisce anche George RR Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie è stata poi tratta. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, lo scrittore non ha nascosto un po’ di delusione.“Ovviamente ho una reazione emotiva. ...

Il Trono di Spade 8 - il documentario che fa piangere Jon Snow : La verità è una ed è dolorosa: Il Trono di Spade 8 è davvero prossimo alla conclusione, che avverrà con il sesto e ultimo episodio, in onda domenica 19 maggio su HBO (e lunedì 20 maggio su Sky Atlantic). È vero che quest’ultima stagione sta dividendo i fan di GOT, tra chi apprezza le svolte inaspettate di alcuni personaggi e i vari colpi di scena e chi contesta agli sceneggiatori David Benioff e D.B. ...

Spoiler Il Trono di Spade 8x06 : Daenerys potrebbe essere finita sulla lista di Arya : Nel penultimo episodio dell'ottava stagione conclusiva del Trono di Spade (la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi Le cronache di ghiaccio e del fuoco dello scrittore americano George Martin), assistiamo al breve assedio di Approdo del Re e alla distruzione totale della capitale da parte di Daenerys Targayren in sella a Drogon, l'ultimo drago rimasto in vita. La Madre dei Draghi ha fatto uscire fuori tutta la sua ...

Il Trono di spade : George Martin potrebbre aver terminato gli ultimi due romanzi : Mentre ci avviciniamo giorno dopo giorno alla sesta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, un attore dello show televisivo ha affermato che George Martin (lo scrittore americano che ha scritto "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" da cui è ispirata la serie tv), avrebbe già terminato gli ultimi due romanzi della saga letteraria. Ad affermare il tutto è stato l'interprete di Ser Barristan Selmy, Ian McElhinney che nel corso ...

Le nomination agli MTV Movie & TV Awards da Il Trono di Spade a Le Terrificanti avventure di Sabrina e Riverdale : La stagione televisiva sta per volgere al termine ma non la voglia di cerimonie e premiazioni e proprio in queste ore sono state pubblicate le nomination ai MTV Movie & TV Awards che porteranno sul palco alcuni dei volti noti della serialità. Proprio in queste ore MTV ha rivelato i nominati che il prossimo 17 giugno si contenderanno i premi nell'Hangar Barker a Santa Monica al cospetto dell'host Zachary Levi, altro volto noto della tv e del ...

Il Trono di Spade - episodio 8×05 : il significato nascosto del cavallo bianco : Game of Thrones 8×05, Arya sul cavallo bianco: il significato nascosto della scena L’episodio 8×05 di Game of Thrones ha lasciato i fan di tutto il mondo a bocca aperta. Che la serie sia riuscita sempre a sorprendere il proprio pubblico con dei colpi di scena inaspettati non è una novità ma, bisogna ammetterlo, con […] L'articolo Il Trono di Spade, episodio 8×05: il significato nascosto del cavallo bianco proviene da ...

Kit Harington in lacrime mentre legge l'ultimo copione : il trailer del documentario sul Trono di Spade : L’ultimo episodio di sempre del Trono di Spade andrà in onda domenica. Ma i fan più accaniti non hanno motivo di disperarsi: domenica 26 maggio potranno godersi un lungo documentario di due ore con i “dietro le quinte” più significativi della serie.Il trailer di “Game of Thrones: The Last Watch” contiene alcuni dei momenti più significativi della produzione del Trono di Spade, compreso ...

Il Trono di Spade 8 - i meme di Daenerys dopo il quinto episodio : Il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 è stato travolgente, in tutti i sensi possibili, oltre che fondamentale per preparare la storia e il pubblico al gran finale. Soprattutto, ha dato origine a una serie di meme con protagonista Daenerys Targaryen, che da troppo tempo aveva ceduto il posto ad altri: Arya Stark in primis, protagonista per ben due volte delle parodie in rete. Prima, per la scena d’amore con Gendry e poi per ...

Il Trono di spade - arriva la smentita di George R.R. Martin : “I libri non sono finiti” : arriva la smentita dell'autore George R.R. Martin dopo i rumors circolati negli ultimi giorni su una prossima pubblicazione del sesto e del settimo volume di "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", la saga da cui è tratta la seguitissima serie tv "Il trono di spade" dell'HBO. Martin ha dichiarato di non aver ancora concluso il sesto libro e di non aver neanche iniziato il settimo.Continua a leggere