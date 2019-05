Huawei Video | cresce il catalogo con nuovi contenuti video da Paramount Pictures e BIM

Primo sguardo al Huawei Mate 30 Pro? Video concept introduce il top di gamma d’autunno : Prima visione del Huawei Mate 30 Pro in un Video concept appena sfornato sul web. Gli amanti della serie Mate saranno ben felici di dare uno sguardo al filmato presente in questo articolo che prende spunto dalle copiose indiscrezioni già in circolazione sul top di gamma, di cui abbiamo avuto modo pure di parlare nelle scorse settimane, nonostante al presunto lancio manchino all'incirca 5 mesi (presentazione più che probabile in ottobre). Il ...

L'intelligenza artificiale crea moda : Huawei P30 ed Anna Yang presentano Fashion Flair - foto e video - - AndroidWorld : Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora e Black: i colori di ogni abito riflettono gli spettacoli naturali più affascinanti. Dai caldi colori dell'alba, a quelli più intensi e rilassanti dell'aurora,...

Chi acquisterà Huawei P30 lite entro il 26 maggio riceverà in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds lite e oltre 30 euro di contenuti cinema per Huawei Video

Comincia la distribuzione dell'aggiornamento per Huawei P30 Pro che porterà la modalità video dual-view : Allo stesso modo del precedente aggiornamento, distribuito inizialmente in India, ma poi pubblicato in tutto il resto del mondo. Cos'è la modalità dual-view Ma cos'è la modalità dual-view di Huawei ...

Da maggio sui Huawei P30 un’altra innovazione : la modalità Dual Video : Un altro aggiornamento è stato da poco avviato in Cina per i Huawei P30 e P30 Pro, che introduce una delle funzionalità per la fotocamera di cui si era a lungo discusso in sede di presentazione lo scorso 26 marzo. Si tratta della modalità 'Dual Video' per il comparto posteriore, che permette al sensore principale ed al teleobiettivo di registrare filmati in contemporanea, prestando visione in presa diretta di quello che viene elaborato dai due ...

Il comparto fotografico rappresenta il punto di forza di Huawei P30 Pro e nei prossimi giorni si arricchirà di una feature annunciata durante la sua presentazione

Siete indecisi tra Huawei Mate 20 Pro e Huawei P30 Pro? Bene, significa che siete attenti consumatori e questo confronto vi darà una mano

Huawei Mate 20 X 5G è stato appena immortalato in un video hands-on in cui vengono riassunte anche le specifiche tecniche principali del device.

Stiamo provando Huawei P30 Lite, ecco 3 buoni motivi per comprarlo e altrettanti aspetti che non ci hanno convinto.

Premiati i Huawei P30 per la miglior visione dei video YouTube - Samsung Galaxy S10 non pervenuti : Se qualcuno dei nostri lettori ha molto a cuore l'esperienza di visione dei video YouTube, da oggi in poi dovrà guardare ai Huawei P30 con nuovi occhi. I due device di punta nella versione standard e Pro sono stati appena insigniti del riconoscimento "Signature" proprio della piattaforma Google. Non un'aspetto di poco conto per chi ci tiene e non poco alla fruizione di clip e filmati di vario genere, considerando pure che lo stesso "premio" non ...

Ecco un confronto serrato sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S10+ e Huawei P30 Pro, quale dei due scatta foto migliori?

Incendia gli animi il Huawei Mate 30 Pro : video concept da non perdere : I Huawei P30 e P30 Pro vi piacciono, ma siete appassionati della serie Mate? Il prossimo Huawei Mate 30 Pro, insieme al suo fratello più piccolo Mate 30, non arriverà prima di ottobre, quindi non ci resta che fantastica, ed intercettare qualche indiscrezioni. Il caso che stiamo per sottoporvi rientra nella prima categoria, visto che trattasi semplicemente di un render, realizzato dal canale YouTube Science and Knowledge. Il dispositivo viene ...

Da due giorni stiamo provando Huawei P30 Pro e sono già saltate fuori alcune cose interessanti, molte positive e anche qualcosa di controverso.

Anteprima video dei nuovi flagship di Huawei, P30 e P30 Pro. Avanzati e con un look luccicante, vi raccontiamo le nostre prime impressioni hands-on.