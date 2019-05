Bigben Interactive punta ad essere il più grande publisher di fascia media

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019)è unattivo nel settore da molti anni, ma negli ultimi tempi l'azienda è cresciuta parecchio e ora sta compiendo alcuni passi aggressivi verso una maggiore crescita, come l'acquisizione dello scorso anno di Cyanide Studios. Questo, insieme a numerose pubblicazioni di alto profilo, dimostra le ambizioni della compagnia e ora l'head of publishing dell'azienda, Benoît Clerc, ha parlato dei piani futuri.Parlando con Gamesindustry.biz, Clerc afferma che con le acquisizioni di diversi studi e IP,vuole far diventare la propria azienda il miglior"di" del settore. La speranza è quella di attingere a generi che sono stati spesso trascurati dalle grandi aziende. Un esempio è l'imminente The Sinking City, un gioco di avventura in uno stile non più esattamente "mainstream"."Vogliamoun protagonista molto serio nel ...

