Usa, contro Iran fino a 120mila soldati

Il ministro della Difesa ad interim, Patrick Shanahan, presenta a Trump un aggiornamento del piano militare che prevede l'invio di un massimo di 120.000americani in Medio Oriente nel caso in cui l'dovesse attaccare le forze americane o accelerare sulle armi nucleari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la revisione e l'aggiornamento del piano rifletteno la linea dura del consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton.(Di martedì 14 maggio 2019)