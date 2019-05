Sentite Mughini | “E’ Ronaldo a pagare le pensioni sociali in Italia”

forzazzurri

(Di martedì 14 maggio 2019) L’opinionista e scrittore di conclamata fede juventina Giampiero, in onda su Rete 4, ha parlato di Cristiano, per questioni che vanno oltre il campo di gioco. Giampieroha dichiarato, nel corso di un dibattito sullo stipendio di Fabio Fazio alla Rai, che Cristianoè il più grande comunista d’Italia. Secondoil campione portoghese con le sue tasse pagherebbe leagli italiani. Ecco un estratto del suo intervento: “Vorrei ricordare a tutti che il più grande comunista d’Italia è Cristiano. Mentre la Juventus versa 30 milioni a lui, dà 30 milioni allo Stato italiano perle, eccetera. E’ lui Il più grande comunista”. Leggi ancora su ForzAzzurri: Diletta Leotta: “Io pazza per lo sport! La mia soddisfazione più grande? A Castel Volturno con Ancelotti…” Spalletti: ...

Fidate_de_Radja : Ciro ti si vuole bene comunque. Guardiola trattato come l'ultimo degli stronzi anche no Mughini.Una delle frasi piu… -