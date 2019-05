Le Iene | Alessandro Cecchi Paole e Tinder | “A me piacciono depilati”

Le Iene - Alessandro Cecchi Paone e l'incontro troppo spinto : "A me piace depilato" : Nella puntata di domenica 12 maggio de Le Iene Show, in onda su Italia 1, è tornato l'appuntamento con Tinder a Sorpresa e il nuovo protagonista è Alessandro Cecchi Paone . Dopo Nina Moric, Taylor Mega, Malena, Vladimir Luxuria, Sabrina Salerno, Corinne Clery ed Elettra Lamborghini è il giornalista,

