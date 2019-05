Il finale di Arrow 7 tra presente e futuro per l’addio di Felicity e le rivelazioni su

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Questa sarà la settimana più triste dell'anno per gli amanti delle serie tv che avranno a che fare con una serie di "ultimi episodi" che cambieranno tutto a cominciare proprio daldi7 andato in onda negli Usa poco fa. Per la serie The CW è arrivato il momento di chiudere il cerchio di una stagione iniziata con Oliver in carcere e finita ancora peggio. Non si capisce cosa significa quello che è andato in onda con quello che vedremo nell'ottava e ultima stagione ma il punto centrale è che Emiko può essere salvata e cheè uscita di scena ma non come tutti si aspettavano.ATTENZIONE SPOILER!Nessuna morte violenta neldi7, almeno non nel senso letterale del termine. Ci vorrà un po' per capire bene come si rifletterà sull'ottava e ultima stagione l'ultimo episodio di7 ma quello che è certo è che il momento dell'addio è arrivato. Emiko era quasi ...

heartofdarkvnes : Ma Felicity alla fine è incinta? Devo sapere per capire se vedere il season finale o no #Arrow - mariannabri : Gioca #inter watch now #supergirl 4x21 #charmed 1x21 REC #iene #domenicalive #domenicain #fazio più #fazio #tikita… - MiriEchelon : Ah domani c'è il season finale di #Arrow ed io sono rimasta indietro di almeno 4 episodi! -