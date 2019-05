GF | Mila eliminata | scoppia la polemica per le percentuali del televoto

Grande Fratello 16 - resoconto sesta puntata : Mila eliminata - Serena in nomination : Gli argomenti di discussione non sono certo mancati nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 16, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5. Si attendeva una squalifica per Francesca De Andrè, sia per gli appellativi usati contro Mila Suarez che per le parole che hanno indignato Gessica Notaro, ma alla fine non è stato preso nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare. La nipote di Faber ha avuto modo di rivedere il suo ...

Pamela Prati - l'intervista da treMila euro a Domenica In è stata eliminata da RaiPlay? : Tutti coloro che hanno seguito l'affaire Pamela Prati in queste settimane si saranno sicuramente chiesti almeno una volta quanto stiano guadagnando i protagonisti di questo caso, che si candida a diventare uno dei più assurdi della cronaca rosa nazionale degli ultimi anni. Oggi le prime notizie ufficiali sui compensi: secondo quanto diffuso dalla Rai, in risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso mese di Michele Anzaldi, membro ...

Volley – Milano eliminata dai Playoff Scudetto - il commento di Nimir : “non siamo riusciti a far vedere cosa potevamo fare” : Nimir, l’opposto olandese della Milano Axopower, commenta la fine della stagione della Revivre Micidiale e determinato in campo tanto quanto nei pensieri e nei progetti futuri: Nimir Abdel Aziz, 27 anni dall’Olanda ed opposto della Revivre Axopower Milano, commenta l’esito della stagione della sua squadra a due giorni dall’eliminazione nei quarti di finale dei Play Off Scudetto Credem Banca contro Modena. Una sconfitta che ha sicuramente ...

Basket : Milano ko - eliminata da Eurolega : ANSA, - Milano, 04 APR - L'Ax Milano dilapida 13 punti di vantaggio, 48-61 al 24',, è battuta dall'Efes, 101-95, e viene quindi eliminata dall'Eurolega. L'Olimpia non sfrutta l'assist del Cska - che ...