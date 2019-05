Beach volley | World Tour 2019 Itapema e Aydin Risentimento per Orsi Toth | niente Italia

Beach volley - World Tour 2019 Tuan Chau Island. Dominio russo sulla sabbia del Vietnam : Non si arresta l’onda russa che sta travolgendo il Beach volley mondiale. Nel torneo 1 Stella di Tuan Chau Island, riservato alle donne, sono state addirittura due le coppie russe a raggiungere la finale e alla fine a spuntarla sono state le russe Dabizha e Rudykh, al terzo torneo assieme. Per Dabizha si tratta del secondo successo nel Word Tour (cinque podi finora), per Rudykh del primo in assoluto (un terzo posto il miglior risultato ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. A Ranghieri e Caminati la wild card per la rassegna iridata : Sarà quella composta da Alex Ranghieri e Marco Caminati la terza coppia a rappresentare l’Italia ai Mondiali di Amburgo in programma dal 28 giugno al 7 luglio prossimi. La FIVB ha reso note oggi le sei wild card (tre maschili e tre femminili) che vanno a completare i due tabelloni a 48 coppie che daranno vita alla kermesse iridata. Il contingente azzurro ai Mondiali torna dunque ad essere superiore alle due coppie dopo le ultime due ...

BPER Beach volley Tour 2019. World Tour - Campionato Italiano e prologo : quante novità per la nuova stagione! : Torna puntuale, per il quarto anno consecutivo, con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Le novità più importanti sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido ...

Honda è auto ufficiale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley : Anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo è Honda. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley FIPAV e Honda ancora insieme. Il brand Nipponico, dopo la sponsorizzazione degli ultimi Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile, continuerà ad essere anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato ...

Beach volley : presentata a Roma la stagione 2019 : ... così come lo sono soddisfatto di poter ospitare una tappa del World Tour proprio qui a Roma, dove nel 2021 avremo organizzeremo anche il Campionato del Mondo. Sicuramente metteremo tutto quello che ...

Beach volley - campionato parte da Milano : "Per me è un ritorno a casa - ha spiegato Giorgetti - questo è anche il mio mondo e ho imparato tante cose che mi vengono utili per la mia attività. Il Beach volley piano piano si sta ritagliando il ...

Beach volley - World Tour 2019 Tuan Chau Island. Il circuito femminile in Vietnam senza Italia. Gli azzurri si preparano a tre mesi di fuoco : E’ una settimana, l’ultima da qui ad agosto, senza grandi appuntamenti internazionali per il Beach volley mondiale che sta entrando sempre più nel vivo della stagione che porta dritti a Tokyo 2020. Lunedì sera sono state ufficializzate le coppie qualificate per il Mondiale di Amburgo, in attesa delle wild card, e da domani si torna a giocare con una tappa di passaggio in Vietnam, a Tuan Chau Island con un torneo 1 stella solo ...

Beach volley - domani la presentazione del campionato italiano 2019 : Nel corso dell’evento verrà ufficializzato anche l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali Giovedì 9 maggio alle ore 18, presso la sede federale di via Vitorchiano 81-87, si terrà la presentazione del campionato italiano di Beach Volley 2019. L’evento in questione sarà l’occasione per ufficializzare l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali di Beach Volley. Alla ...

Beach volley : due coppie italiane ai Mondiali di Amburgo : ROMA- La Federazione Internazionale ha da poco comunicato la lista d'ingresso per i prossimi Campionati del Mondo, che si terranno ad Amburgo nello stadio "Am Rothenbaum" dal 28 giugno al 7 luglio 2019. In attesa delle tre Wild Card ancora da assegnare per ciascun torneo, maschile e femminile,, saranno due ...

Beach volley - Campionato Mondiale 2019 Amburgo. Le qualificate : solo due coppie azzurre al via - in attesa delle sei wild cards : Come in Olanda 2015 e a Vienna 2017, l’Italia avrà quasi certamente solo due coppie al via del Campionato Mondiale 2019 in programma dal 28 giugno al 7 luglio ad Amburgo in Germania. Daniele Lupo e Paolo Nicolai (che dovrebbero rientrare ad Ostrava a fine maggio dopo uno stop di un mese e mezzo a causa dell’infortunio al dito della mano destra di Lupo) saranno ai nastri di partenza di un evento che non hai mai riservato loro grandi ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Alison : finito il digiuno! Di nuovo in trionfo due anni dopo Rio : Due anni meno un paio di settimane: tanto era trascorso dall’ultimo successo nel World Tour di Alison Cerutti, campione olimpico in carica e iridato del 2015. Era il 21 maggio 2017 e, in coppia con Bruno Schmidt, con cui ha condiviso gran parte dei successi di una carriera favolosa, il fuoriclasse brasiliano vinceva il torneo sulla sabbia di casa, a Rio de Janeiro, dove poco meno di un anno prima era entrato nella leggenda trionfando ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Stop Rossi/Carambula contro gli sloveni Zemljak/Pokersnik : Enrico Rossi e Adrian Carambula perdono una bella occasione per risalire ulteriormente le classifiche internazionali uscendo agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kuala Lumpur (0-2)contro gli sloveni Zemljak/Pokersnik, vere e proprie rivelazioni del torneo malese. Le fatiche della scorsa settimana si fanno sentire tutte in un colpo per la coppia italiana, protagonista di una grande prima parte di stagione con il secondo posto di Sydney al ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ranghieri/Caminati non decollano : 17mo posto in Malesia : Non si accende ancora la scintilla per Marco Caminati ed Alex Ranghieri il cui rientro nel circuito mondiale dopo l’infortunio occorso a Ranghieri lo scorso anno è più complicato del previsto. La coppia italiana vede fermarsi la sua marcia nei sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur che segnava il loro rientro nel World Tour a un mese e mezzo dall’eliminazione in qualificazione a Doha. Ad eliminare gli azzurri sono ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ranghieri/Caminati terzi nel girone : tra poco con Thiago/Oscar per volare agli ottavi : Arriva puntuale l’atteso successo di Alex Ranghieri e Marco Caminati nella finale che valeva il terzo posto e la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur. Gli azzurri se la dovevano vedere con i non irresistibili padroni di casa malesi Khoo/Raja Nazmi che sono stati sconfitti 2-0 ma qualche grattacapo alla coppia azzurra l’hanno creato nel primo set finito 21-15 per li italiani che poi si sono ...