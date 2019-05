A Venezia è apparso un murales attribuito da molti a Banksy

huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) Un bambino nel vento impetuoso di uno sbarco, con il giubbetto di salvataggio e in mano un razzo di segnalazione. Fluorescente, nella notte. In altre parole: sembra cheabbia colpito ancora.Non ci sono conferme ufficiali, ma la voce sta girando velocemente, anche sui social: il celebre street artist inglese avrebbe realizzato la sua nuova opera a, proprio in questi giorni di Biennale dove sarebbe arrivato come sempre in incognita. L’opera sul muro scrostato di un edificio di Dorsoduro che guarda verso il canale - riporta la Nuova- mostra un bambino con i piedi nell’acqua, con il giubbetto di salvataggio e una torcia segnaletica con fumo fucsia nella mano destra.Il celebre artista non ha ancora confermato la sua opera, ma gli esperti di street art non hanno dubbi. su La NuovaLeggi ancora... ...

