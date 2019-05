Sul Corriere la storia del Follo | una famiglia calcistica per sopravvivere al dolore

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Dall’Inghilterra non arriva solo calcio bellissimo da guardare, ma anche storie da leggere tutte d’un fiato. Come quella che è oggi suldella Sera, che racconta ladella(For Our Lost Little Ones), una squadra di giocatori molto particolari. Sono tutti reduci da uno dei dolori più devastanti da sopportare: hanno tutti perso un figlio. Il fondatore è stato Gary Berkley. Il figlio Sammy gli diceva sempre “Papà, perché non alleni una squadra?”. Entrambi erano tifosissimi del Manchester United. Poi Sammy è morto, travolto da un’auto, nel 2017 e Gary la squadra l’ha messa su davvero. Per la sua maglia ha scelto il numero 14, l’età che aveva il figlio quando il destino se l’è portato via. La scelta di Gary non è stata semplice. Per mesi ha pensato di nonal, ha persino pensato al suicidio. Poi la ...

Capezzone : Ennesima brutta pagina sul #Corriere: il ricordo di #GianniDeMichelis sembra uno sfregio, irride anziché restituire… - mante : ll capo della Polizia Gabrielli intervistato oggi dal Corriere sul famoso tweet in risposta a Saviano. Dalla repubb… - Corriere : 'A mio parere nella competizione tra corruzione e legge ha vinto la corruzione e ha perso la legge'. Gherardo Col… -