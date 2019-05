Scuole chiuse per il maltempo | l' elenco | allarme rosso per i fiumi in piena

Meteo - fiumi in piena in Emilia-Romagna : allerta sino a domani. Scuole chiuse in alcune città : L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia-Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in...

Scatta l’allerta rossa in Emilia Romagna. Fiumi esondati e Scuole chiuse | : Interrotta la circolazione ferroviaria tra Bologna e Rimini. Smottamenti e strade chiuse. Il sindaco di Ravenna: «Non uscite di casa»

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - esonda il Savio. Scuole chiuse - famiglie isolate : Paura in provincia di Cesena, evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana. E in Veneto, nel Bellunese, è rischio frana

Maltempo - allerta meteo e Scuole chiuse in diversi comuni dell'Emilia Romagna : Da Cesena a Ravenna, diversi i sindaci che hanno firmato l'ordinanza dopo l'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la...

Maltempo - alluvione e allerta meteo : Martedì 14 Maggio Scuole chiuse in molti comuni d’Italia [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Domani, Martedì 14 Maggio, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni d’Italia a causa del Maltempo che sta colpendo molte zone del Paese e della nuova allerta meteo emanata oggi dalla protezione civile. Preoccupa in modo particolare la situazione dei fiumi tra Marche ed Emilia Romagna, dove continuerà a piovere ed è già in atto una vera e propria alluvione con corsi d’acqua esondati e pesanti allagamenti. Di seguito l’elenco ...

Maltempo : domani martedì 14 Maggio 2019 Scuole chiuse a Cesena : domani, a causa del Maltempo, saranno chiuse tutte le scuole di Cesena e gia’ da oggi sono sospesi i corsi serali. Intanto nella provincia romagnola si continua a lavorare. Il fiume Savio è in lento calo a monte della città. Sono stati rialzati gli argini ai lati del Ponte del Risorgimento, o ponte Nuovo, con sacchi di sabbia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Caps (Centro addestramento Polizia Stradale) per l’allagamento ...

Maltempo - Scuole chiuse martedì 14 maggio per allerta meteo : elenco delle città a rischio : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 14 maggio? A causa dell'allerta meteo e delle abbondanti piogge, ecco le città in cui le amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare disagi e pericoli agli alunni, soprattutto in Emilia Romagna. L'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Scuole chiuse 14 Maggio 2019 : Situazione ancora critica a livello idraulico / idrogeologico con un nuovo bollettino di criticità in particolare in Emilia-Romagna (Vedi Bollettino Criticità) Su questa base, alcuni comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche. Scuole Chiuse Emilia-Romagna RoveretoConcordia San PossidonioCesena Cavezzo …Elenco in aggiornamento… Per Maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento alla ...

Scuole chiuse 13 Maggio 2019 : A seguito delle condizioni meteo avverse che daranno luogo a criticità idrogeologiche in particolare sui settori di Romagna e Marche, ove è stata emanata un allerta meteo arancione. Su questa base, alcuni comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche. Di seguito vi elenchiamo i comuni che hanno disposto la chiusura delle Scuole Scuole Chiuse Marche Senigallia Scuole Chiuse ...

Sri Lanka - sette attentatori suicidi dietro la strage. Arrestati 24 sospetti. Scuole e Borsa chiuse per due giorni : Gli attentati di Pasqua in Sri Lanka, che hanno causato quasi 300 morti, sono stati effettuati da sette attentatori suicidi. Ed è salito a 24 il numero delle persone sospette arrestate dalle forze dell’ordine locali. Il coprifuoco nazionale imposto poco le esplosioni è stato revocato all’alba, ma ne scatterà un altro dalle 20 locali (le 16.30 in Italia) fino alle 4 di domani. Il governo ha anche deciso lo stop di due giorni per Scuole e la ...

Terremoto tra Bevagna e Montefalco : Scuole chiuse : Quattro scosse tra le cinque e le sei del mattino tra Bevagna e Montefalco. Sono quelle registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e che hanno visto nel sisma delle ...

Viaggio tra le Scuole chiuse dell’Aspromonte : Da Melito Porto Salvo a Roccaforte del Greco, sempre più calabresi emigrano. Chi resta da quest’anno ha un problema in più: diverse scuole hanno chiuso e le più vicine sono a decine di chilometri di distanza. Leggi

Incubo islam radicale in Francia : chiuse decine di Scuole e pub : Nelle scuole, nei negozi e nei pub. L' islam radicale , in Francia, è ormai una metastasi che piano piano si è disseminata in tutto il Paese. Lo dicono i fatti. Édouard Philippe ha presentato oggi a ...

Scuole chiuse più di 10 giorni per il ponte di primavera - e per chi lavora è un problema - : di Lorena Loiacono Tutti in , l'anno scolastico è agli sgoccioli. Se sulla carta mancano ancora due mesi di , di fatto i giorni di lezione sono molto meno. Con le festività pasquali alle porte, ...