Sabrina Quartieri Atmosfere macabre e scenari da incubo per vacanze da trascorrere

attualitavip.myblog

(Di lunedì 13 maggio 2019)daperdatra boschi di bambole impiccate, isole fantasma e mercati fetish. Sembra impossibile ma sono in netto aumento gli amanti del turismo dark. Si tratta dell’ultimo trend nel settore dei viaggi, fatto su misura per chi predilige esperienze da brivido: situazioni e luoghi reali ma al tempo stesso sicuri per l’incolumità dei visitatori . E, in giro per il mondo, non mancano di certo luoghi autentici capaci di soddisfare tutte le esigenze. A suggerire una mappa che traccia tragedie, disastri e morte è CNN Travel, che mette al primo posto l’Ospedale psichiatrico Gonjiam di Gyeonggi in Corea del Sud. La struttura (chiusa) viene ritenuta infestata dai fantasmi, visto che, secondo una leggenda, i suoi pazienti dieci anni fa sarebbero morti in circostanze misteriose. Tra i dettagli più angoscianti ...