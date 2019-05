Reddito di cittadinanza, sarà esteso anche ai neo-disoccupati

(Di lunedì 13 maggio 2019) Potranno richiedere ildicoloro i quali hanno appena perso il lavoro: la novità è stata annunciata dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, secondo cui questo provvedimento potrebbe arrivare in Parlamento "entro fine mese". Ad oggi per accedere alè necessario avere unIsee inferiore ai 9.360 euro, un valore riferito all'anno precedente e che non tiene conto di eventuali variazioni al momento della presentazione della domanda.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...