MotoGP | GP Francia 2019 | i precedenti di Valentino Rossi a Le Mans Tre sole vittorie in

La MotoGP si sposta a Le Mans : ORARI e DIRETTA TV del Gp di Francia : I piloti della MotoGp sono pronti a sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento: ecco dove e quando seguire il weekend di gara del Gp di Francia Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Dopo il Gp di Jerez de la Frontera, che ha visto Marquez dominare, i campioni delle due ruote fanno tappa a Le Mans, nella casa di Zarco e ...

MotoGP - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...

MotoGP - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Mans : Nel prossimo weekend (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e l’argomento principale sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento e il perentorio successo a Jerez de la Frontera (Spagna) lo ha ribadito con chiarezza. Spetterà a Valentino Rossi ed a Andrea Dovizioso, in sella ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Ducati senza il logo Mission Winnow. Dovizioso e Petrucci disegneranno le carene : La Ducati non potrà sfoggiare lo sponsor Mission Winnow sulle proprie carene in occasione del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 17-19 maggio. Le leggi transalpine, infatti, bloccano la presenza di riferimenti all’iniziativa legata a Phillip Morris per via delle restrizioni in merito alla pubblicità sul tabacco (era già successo alla Ferrari in occasione del GP Australia). A Le Mans, ...

MotoGP - novità importante per la Ducati in Francia : cambia la… livrea del team di Borgo Panigale : Come avvenuto per la Ferrari a Melbourne, la Ducati dovrà abbandonare lo sponsor Mission Winnow a Le Mans per le politiche anti fumo vigenti in Francia Nuova livrea per la Ducati nel prossimo Gp di Le Mans, il team di Borgo Panigale infatti dovrà eliminare il logo ‘Mission Winnow‘ per evitare le pesantissime sanzioni previste in Francia per chi sponsorizza tabacco. AFP/LaPresse Sono severissime intatti le politiche anti fumo ...