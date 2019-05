La prof si ubriaca in gita ... provoca il suo alunno e lo bacia con passione

La prof Clint, sbronza, si era seduta sulle gambe del ragazzo, lo aveva accarezzato in volto e dunque baciato. Ma quando è venuto fuori il video totale dell’approccio fisico, la scuola l'ha cacciata, per condotta non rispettante gli standard. Una decisione accolta con il favore dei genitori degli alunni della Merchant Taylor, scuola da 11mila sterline di retta annua.

