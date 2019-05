Jet privato? Non è più un lusso Ma un business per uomini d' affari

Belen e Santiago sul Jet privato - volano gli insulti : ma il motivo è dolcissimo : È un momento d'oro per Belen Rodriguez. Tra il lavoro in televisione (Colorado) e la ritrovata serenità sentimentale, la showgirl argentina può dirsi felice, ma secondo gli...

Belen attaccata sui social per aver viaggiato col figlio su Jet privato : 'Pessima madre' : Ennesima polemica social per Belen Rodriguez: una foto in cui si vede suo figlio Santiago su un aereo privato ha scatenato le critiche di molti utenti del web. L'argentina, che ha scelto di usare questo esclusivo mezzo di trasporto per la breve tratta Milano-Napoli, è stata accusata di essere una pessima madre e di dare un cattivo esempio al suo bambino di sei anni. Mentre su Instagram la attaccano per l'ostentazione che farebbe della sua ...

Belen Rodriguez utilizza un Jet privato per raggiungere De Martino : è polemica sui social : Belen Rodriguez è finita al centro di un’aspra polemica per aver utilizzato un jet privato durante il suo ultimo spostamento. La più grande di casa Rodriguez in queste ore è stata presa di mira da alcuni haters. Lo sbaglio della conduttrice sarebbe quello di aver ostentato troppo la sua ricchezza. Belen per raggiungere Stefano De Martino si è avvalsa per lo spostamento di un aereo privato. Attraverso il suo profilo Instagram, la nota conduttrice ...