Google aggiorna Ricerca Google | YouTube e Maps con alcune novità

Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature : Il team di Google Traduttore ha rilasciato una nuova versione dell'applicazione, la v.5.29, il cui codice ci svela alcune delle feature in arrivo

Google Fotocamera per i Pixel si aggiorna con il supporto RAW per Night Sight : Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google Fotocamera arriva la possibilità di catturare immagini in formato RAW con la modalità Night Sight

Google Maps aggiorna la gestione dell'account - rimuovendo l'immagine di Google+ : Google Maps riceve un aggiornamento lato server che cambia l'interfaccia di gestione account, togliendo lo sfondo di Google+.

Google Telefono si aggiorna alla versione 33 : ecco novità e download apk : Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google, riceve un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 33 e ci anticipa diverse nuove funzionalità in arrivo con un'analisi del codice interno.

Aggiornate subito Google Fotocamera e godetevi la modalità Time-lapse : Google è stata di parola e così, dopo l'annuncio di ieri sera, ecco arrivare la modalità Time-lapse per tutti i Google Pixel, ossia Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL.

Gli utenti Google Pixel potrebbero incorrere in problemi di avvio con gli aggiornamenti OTA di Android Q Beta 3 : Android Q Beta 3 sembra essere interessato da problemi di giovinezza, specialmente sui dispositivi Pixel 3, i quali potrebbero incappare in un bug in cui il dispositivo apparentemente si blocca dopo aver scaricato l'aggiornamento OTA. Molti utenti Reddit stanno sperimentando la stessa identica situazione e sono costretti a provare alcuni accorgimenti, anche solo riavviare il dispositivo, oppure riavviare e a mettere in carica lo ...

Google annuncia Camera X per app di terze parti e la possibilità di forzare gli aggiornamenti : Al Google I/O 2019 la compagnia annuncia il rilascio degli aggiornamento forzati per tutti gli sviluppatori e Camera X, per semplificare lo sviluppo delle app fotoCamera.

Google annuncia Project Mainline : con Android Q gli aggiornamenti di sicurezza si scaricano dal Play Store : Google rivoluziona la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza con Project Mainline: da Android Q, alcuni di questi update arriveranno sul Play Store.

Google Chrome Canary consente di aggiornare senza lasciare l'app : La versione Canary di Google Chrome per Android ha un nuovo flag che, se abilitato, quando è disponibile un aggiornamento visualizza direttamente il download

Google Earth Timelapse arriva anche su mobile - con immagini più aggiornate : Google ha annunciato la disponibilità della versione aggiornata di Google Earth Timelapse, un video che ripercorre gli ultimi 35 anni del nostro pianeta attraverso una raccolta di immagini riprese dal satellite. Con l'aggiornamento sono stati coperti altri due anni, per cui è ora possibile scoprire com'è cambiato il nostro pianeta dal 1984 al 2018. Possiamo […]

Google aggiorna il Play Store : limiti di spesa e libera scelta del motore di ricerca e del browser : Per chi usa smartphone e tablet Android ci sono due buone notizie. La prima è che con l'ultimo aggiornamento è possibile impostare un budget massimo di spesa nel Play Store. La seconda è che, al primo avvio di Google Play, appariranno due nuove schermate: una per scegliere le app di ricerca e l'altra per scegliere il browser. La prima novità è volta a tutelare gli utenti, evitando che accumuli spese troppo alte per l'acquisto delle ...

Google aggiorna l'interfaccia delle schede Meteo e Cinema nei risultati di ricerca : Google aggiorna ancora il design delle schede relative a Meteo e film nelle schede dei risultati delle ricerche, aggiungendo tra le altre cose locandine e cast.

Google Chrome si aggiorna alla versione 74 stabile con la Modalità scura : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la Modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi.

Google Chrome : aggiornamento della navigazione in incognito : Il prossimo aggiornamento di Google Chrome contiene una serie di modifiche sotto-cofano per rendere la navigazione in incognito non rilevabile dai siti web. Modalità in incognito L’utilizzo, da parte di Google, delle API di sistema di Chrome ha permesso l’identificazione della modalità utilizzata dai differenti utenti. Tramite queste API, i siti Web, erano capaci di verificare la modalità utilizzata e determinare se gli utenti accedevano tramite ...