Essilor e Luxottica firmano accordo su governance 

EssilorLuxottica - accordo tra Del Vecchio e i soci francesi sulla governance : il titolo guadagna 3 - 31% in Borsa : Torna la pace in Essilor Luxottica e il gruppo fa uno sprint in Borsa. Dopo l’accordo tra Leonardo Del Vecchio e i soci francesi per dirimere la disputa sulla governance della società. E alla Borsa di Parigi, il titolo guadagna il 3,31% a 113,85 euro. Il gruppo italo francese leader al mondo nel settore dell’ottica è animato da mesi da uno scontro senza precedenti tra i due vertici. La società è il risultato della fusione tra la ...

EssilorLuxottica - arriva la svolta Pace fatta Del Vecchio-francesi : EssilorLuxottica e Delfin hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance. Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagniéres hanno delegato alcuni poteri a Francesco Milleri e Laurent Vacherot Segui su affaritaliani.it

EssilorLuxottica - fatturato in crescita del 7 - 5% nel primo trimestre : Questi progetti dovrebbero aiutarci a migliorare ulteriormente le performance del Gruppo nei prossimi trimestri e a perseguire la nostra mission comune: aiutare il mondo a vedere meglio, vivere ...

EssilorLuxottica - solida crescita del fatturato nel primo trimestre : Questi progetti dovrebbero aiutarci a migliorare ulteriormente le performance del Gruppo nei prossimi trimestri e a perseguire la nostra mission comune: aiutare il mondo a vedere meglio, vivere ...

EssilorLuxottica - solida crescita del fatturato nel primo trimestre : Il 2019 è partito bene per EssilorLuxottica , che ha chiuso il primo trimestre 2019 con un fatturato pari a 4.210 milioni di Euro , con un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso ...

EssilorLuxottica - Legal & Genetal AM sosterrà Valoptec per nomina consiglieri : Preoccupa la situazione di stallo nel board di EssilorLuxottica nella contesa fra i soci francesi ed italiani. E per questo motivo il fondo Legal & General Investment Management ha annunciato che ...

Come è andato in crisi il matrimonio tra Essilor e Luxottica : Potrebbe essere un mediatore esterno a risolvere la disputa fra i soci francesi e gli italiani del gigante dell'occhialeria nato due anni dalla fusione fra Essilor e Luxottica e ormai comunemente noto ...

EssilorLuxottica - Gentin scelto come commissario per risolvere stallo nel CdA : Frank Gentin, ex Presidente del Tribunale del Commercio di Parigi , è stato nominato commissario ad acta per EssilorLuxottica , con l'intento di sbloccare l'impasse in cui si trova il Board che è ...

EssilorLuxottica - ecco il commissario per sciogliere lo stallo tra soci : MILANO - Il tribunale del commercio di Parigi ha designato il suo ex presidente, Frank Gentin, come commissario ad acta di EssilorLuxottica. La decisione, hanno riferito all' Afp fonti vicine a ...

EssilorLuxottica - lo scontro fra i soci si sposta in Tribunale : Si sposta in Tribunale lo scontro fra i due soci di EssilorLuxottica , Leonardo del Vecchio tramite il veicolo Delfin ed i soci della big francese, già divisi sulla governance a pochissimi mesi dalle ...

EssilorLuxottica - respinta la richiesta di allargare il cda : MILANO - Il consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito per esaminare le proposte di deliberazione presentate il 18 aprile 2019 da Valoptec, l'asociazione dei dipendenti ed ex ...

EssilorLuxottica scivola in Borsa - -2 - 6% : MILANO, 28 MAR - Seduta pesante per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin: il titolo, debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 2,64% a 96 euro. Da quando,...

EssilorLuxottica scivola in Borsa - -2 - 6% : ANSA, - MILANO, 28 MAR - Seduta pesante per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin: il titolo, debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 2,64% a 96 euro. ...

Luxottica chiede arbitrato per fusione con Essilor : L'ultimo contenzioso tra Italia e Francia è tra i due colossi degli occhiali. Leonardo del Vecchio, di Luxottica, accusa il socio francese di violazioni che consisterebbero nel 'mancato rispetto dei ...