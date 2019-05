Delusione Il Trono di Spade 8×05 | Daenerys scatena l’Inferno ma non salva l’intera

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Non basta una vendicativare Ildi8x05 dal disastro. Il penultimo episodio di quella che era stata annunciata come un'epica stagione, è in realtà una completa. I buoni propositi sono stati rovinati da una scrittura non eccellente, almeno non al pari delle precedenti annate; a questo si aggiungono buchi di trama e pessimo sviluppo dei personaggi.Per carità, Ildiresta un prodotto eccellente dal punto di vista visivo; la sua estetica, la cura dei dettagli e gli effetti sono strabilianti, ma non si può certo dire altrettanto per la storyline di questa stagione.La prima parte del quinto episodio è, come per i precedenti, preparatorio. Si discute, anche troppo, sulle strategie di guerra, ci si guarda alle spalle da amici e nemici, e si miete la prima vittima. Varys paga le sue colpe per aver tramato (in fin ci ciò che credeva ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: #GOT Delusione #GameOfThrones 8x05, #Daenerys scatena l'Inferno ma non salva l'intera stagione (recensione e promo 8x06)… - OptiMagazine : #GOT Delusione #GameOfThrones 8x05, #Daenerys scatena l'Inferno ma non salva l'intera stagione (recensione e promo… - _diana87 : Bene, dopo due ore di riflessione, ecco la mia recensione dell'episodio di stanotte. Ovviamente SPOILER (ma che lo… -