Carolina Morace non è più l’allenatrice della squadra femminile del Milan

Calcio femminile - Carolina Morace lascia la guida del Milan! Divorzio consensuale - aveva un altro anno di contratto : Nonostante avesse un altro anno di contratto , Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile : l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un Divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto . Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della ...

