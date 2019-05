Anticipazioni Il Paradiso delle Signore | la Guarnieri non segue il consiglio del medico

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Siamo giunti all'ultima settimana in compagnia della soap opera di Rai Uno 'Il' che ha sempre ottenuto un livello di ascolti importanti nel corso di questi mesi. La decisione di trasformare una fiction in una soap opera, dunque, si è rivelata un esperimento riuscito e il merito va dato ai dirigenti della Rai. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena: negli episodi, in onda dal 13 al 17 maggio, infatti, ci saranno nuovi sviluppi sulle vicende di molti personaggi. Luca perde il controllo della situazione, Spinelli si mette in viaggio con Marta Gli spoiler degli appuntamenti, che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio, fanno notare che sarà al centro dell'attenzionetrame il personaggio di Marta. Quest'ultima continuerà a rimanere ostaggio di Luca (Francesco Maccarinelli) che le farà capire di avere un conto in sospeso con il ...

