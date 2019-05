meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sono iniziati oggi, lunedì 13 maggio, i lavori a Palazzo Corsini, sede dell’Accademia dei, dove per tutta la settimana i rappresentantinazionale e internazionale si incontreranno in occasione dei cento anni dell’Unione astronomica internazionale (Iau) e del convegno annuale della Società astronomica italiana (Sait). Il 2019 si prospetta come un anno importante per l’astronomia, con il centenario della nascita dell’International Astronomical Union e i venti anni dalla fondazione dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Inoltre, nei primissimi giorni del 1920 (e solo per un caso non fu alla fine del 1919) sempre presso l’Accademia dei, si tenne il Congresso che sancì la nascita della Società astronomica italiana (Sait). Una “configurazione astrale” davvero particolare, che ha così ispirato la Sait e l’Inaf a celebrare tutti questi importanti traguardi ...

Cristoforo_P : Ai Lincei, tra passato e futuro dell’astronomia - AnnaPerssonDR : ???? Ai Lincei, tra passato e futuro dell’astronomia -