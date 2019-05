Naya Rivera in Senza veli | delirio Instagram

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Alessandro Pagliucacon una sua fotografia in Senza veli sufa letteralmente impazzire i suoi fans che la subissano di like e complimenti Un fulmine a ciel sereno, che ha ovviamente scatenato i fan della prima ora. Un sexy fulmine lanciato da, 32enne indimenticata Santana Lopez nella serie televisiva Glee, che si è concessa un inedito Senza veli su Instgaram. Una foto scattata in bianco e nero, consporca di sabbia, mentre invano prova a coprire il seno con le braccia. Scatti che fanno parte di un servizio fotografico firmato Tyler Kandel, con luce naturale ealcun filo di trucco. "E' giusto", il commento dell'attrice, nel 2017 arrestata con l'accusa di violenza domestica nei confronti del marito Ryan Dorsey, sposato nel 2014 e padre di Josey Hollis Dorsey, nato nel 2015. Le accuse di aggressione nei confronti di Dorsey sono poi state ...

