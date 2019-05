Maltempo | in Alto Adige ancora freddo e neve

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà Maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Maltempo e neve in Alto Adige : montagne imbiancate e impianti di riscaldamento accesi a Bolzano : L’ondata di Maltempo delle scorse ore ha disegnato scenari tipicamente invernali in Alto Adige: il cielo è azzurro, la colonnina di mercurio segna valori al di sotto della norma e le montagne sono innevate (in alcune zone sono caduti fino 50 cm di neve fresca). In considerazione della situazione meteo a Bolzano città gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi in via eccezionale fino a domenica 12 (in genere vengono spenti a metà ...

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Maltempo e neve in Alto Adige : colpo di coda dell’inverno e riscaldamenti accesi : Dopo le temperature primaverili delle scorse settimane, quando si erano toccati i +26°C, in Alto Adige il mese di aprile termina con un clima invernale: il paesaggio è innevato e i riscaldamenti sono accesi a Bolzano. I rilievi sono imbiancati e le temperature a fondovalle si aggirano sui +15°C. La neve caduta negli ultimi due giorni ha raggiunto anche gli 80 cm ai Prati di Croda Rossa, mentre circa 40 cm sono caduti a Sesto e a San ...

Maltempo e neve in Trentino-Alto Adige : colpo di coda dell’inverno - Dolomiti imbiancate : L‘inverno sembra non volere lasciare le Dolomiti: dopo il Maltempo del fine settimana, i rilievi si presentano imbiancati. Ai Prati di Croda Rossa si rilevano 80 cm di neve, 70 cm alla malga Rossalm a 2164 metri di quota. I fiocchi sono scesi anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Sono stati riaperti i passi Dolomitici del Sella e Valparola, mentre rimagono chiusi il Passo Gardena, Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo ...

Maltempo Alto Adige : rafforzato il monitoraggio sul bostrico : Dopo la tempesta di vento che ha interessato l’Alto Adige lo scorso autunno, un altro fenomeno naturale ad essa strettamente collegato si sta guadagnando l’attenzione di chi gestisce il bosco. Si tratta del proliferare del bostrico (Ips typographus), un coleottero scolitide che vive a spese di piante indebolite, ma anche di piante a terra, finché il substrato è fresco. Rischio proliferazione del bostrico Il bostrico ...

Maltempo in Montagna : 4 alpinisti bloccati in Alto Adige - recuperati nella notte : L’ondata di Maltempo che ha portato neve anche in Alto Adige ha costretto 4 scialpinisti tedeschi a trascorrere parte della scorsa notte all’addiaccio sulle montagne della Val Ridanna. Stavano compiendo l’attraversata del ghiacciaio dello Stubai: erano partiti dall’Austria con l’obiettivo di scendere dal versante italiano ma sono stati ostacolati sia dalle avverse condizioni meteo che dal buio. I quattro sono stati ...

Maltempo Alto Adige : 135 mm di neve in val d’Ultimo - raffiche di vento fino a 100 km/h : In provincia di Bolzano, dopo la giornata di ieri (4 aprile) dove lo status di protezione civile era al livello Alfa (stato di allerta), la situazione meteo si è oggi nuovamente normalizzata. “Il sistema ha funzionato bene perché abbiamo preso immediatamente i provvedimenti necessari sulla base delle previsioni,” sottolinea il capo della Protezione civile Rudolf Pollinger. Le previsioni si sono rivelate precise rispetto agli eventi ...

Maltempo - soccorso alpino : "Alto rischio valanghe" : "Tutte le attività sulla neve fuori dalle zone monitorate sono tassativamente sconsigliate", è l'allarme del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lanciato attraverso un comunicato

Maltempo : acqua alta a Venezia - oltre un metro di neve in Alto Adige : Il Maltempo, con venti forti, piogge e nevicate, nelle ultime 48 ore ha interessato l'Italia. L'acqua alta ha raggiunto a Venezia una massima di 134 centimetri. Una misura eccezionale per aprile; ...

Maltempo - Alpi sommerse di neve : 4 metri in Piemonte - strade interrotte e passi chiusi in Trentino Alto Adige : Tanti centimetri di neve fresca si sono accumulati nelle scorse ore sulle Alpi: nella scorsa notte è caduto oltre un metro di neve nella Provincia di Bolzano. In Val d’Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge i circa 2 metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti 70 cm, 85 cm nella zona est delle Dolomiti. Si segnalano disagi ...