Ferrari | niente test car a Pirelli per i pneumatici da 18

Il sogno di possedere una Ferrari non si ferma davanti a niente - nemmeno se si tratta di una F355… carbonizzata [FOTO] : Pensate sia impossibile che qualcuno paghi per acquistare una Ferrari F355 incendiata e ridotta in queste condizioni? Vi sbagliate, qualcuno lo ha fatto Chi non ha mai sognato di possedere una Ferrari, magari rossa ‘fiammante‘. La Ferrari F355 Spider del 1999 che è possibile vedere nella gallery lo è, non proprio rossa ma fiammante di sicuro si. Quello che si vede nelle foto è solamente un ammasso di metallo carbonizzato e ...

Formula 1 - niente test a Barcellona per Mick Schumacher : i motivi della scelta Ferrari : Il team di Maranello ha deciso di non far scendere in pista Mick Schumacher in occasione dei test di Barcellona, in programma dopo la gara La Ferrari sembra aver deciso, non sarà Mick Schumacher il rookie scelto per guidare la SF90 in occasione dei test di Barcellona, in programma la settimana successiva al Gp di Spagna. AFP/LaPresse Per regolamento, ogni team deve schierare un pilota esordiente (che non abbia partecipato a più di due gare ...

Briatore : “Mercedes che batte la Ferrari? Niente di nuovo” : Flavio Briatore non è sorpreso che nel 2019 la Ferrari stia lottando per cercare di battere la Mercedes, che ha fatto tre doppiette nelle prime tre gare di stagione. “Cosa non va in Ferrari? Non è una novità“, ha detto l’ex-boss Renault all’emittente La7. “La macchina è lenta da 8 anni“. Briatore ha detto che […] L'articolo Briatore: “Mercedes che batte la Ferrari? Niente di nuovo” sembra ...