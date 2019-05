Sindrome dell’occhio secco | anche a Sassari il mese della prevenzione e diagnosi

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Ha preso il viail, promosso dal Centro Italiano Occhio(CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del MinisteroSalute,Regione Lombardia, del Comune di Milano eSocietà Italiana di Oftalmologia (SOI). Asarà la Clinica oculistica dell’Aou di, diretta dal professore Francesco Boscia, a svolgere screening gratuiti alla popolazione. Si tratta di una patologia che l’Organizzazione MondialeSanità ha definito “tra i più sottovalutati disturbisocietà moderna” e in Italia colpisce il 90% delle donne in menopausa e il 25%popolazione over 50. Tra le molte cause vi è il drastico cambiamento delle condizioni climatiche del globo. Le ondate di calore, la siccità ormai quasi ...

torino_today : Sindrome dell’occhio secco: visite gratuite al Mauriziano per il mese della Prevenzione e Diagnosi - TorinoToday - Lopinionista : Sindrome dell’occhio secco: anche a Lecce il Mese della Prevenzione e Diagnosi #puglianews24 - infoitsalute : Sindrome dell’occhio secco: visite gratuite al Mauriziano per il mese della Prevenzione e Diagnosi -