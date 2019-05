Michelle Sander nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin | il messaggio dedicato alle donne

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)da applausi: il bellissimosociala tutte ledopo la sua partecipazione aneidiI maschietti la conoscono come Lady Petagna: stiamo parlando della bellissima, modella brasiliana classe 98 che ieri sera ha incantato tutti gli spettatori dell’ottava puntata di. La sensualissimaha vestito idi, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Nonostante il fisico mozzafiato, la bella modella ha voluto mettersi a nudo sui social pubblicando un bellissimo post: “Grazie a tutti per i bei messaggi che ho ricevuto, grazie al team di ‘’ per avermi scelta tra tante belle. Questa esperienza non è stata soltanto mostrare il mio corpo ma un insieme di cose.. Una sfida, andare oltre a qualsiasi blocco e paura mentale, può ...

InfoZineoff : Ciao Darwin: e la modella Michelle Sander fa tremare lo studio di Mediaset. - stillthon : RT @TelegnoccaVip: Michelle Sander, la modella brasiliana che ieri a Ciao Darwin ha interpretato il magistralmente il ruolo di Madre Natura… - Frances58517398 : RT @CiaoDarwinReal: E' Michelle Sander la #MadreNatura brasiliana che ha illuminato la puntata di ieri sera di #CiaoDarwin ???? Per scoprir… -