In Serie A è aperta la lotta per i posti in Europa

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Ragusa non si arrende mai! Schio cade in volata in gara-3 - Serie ancora aperta : Spettacolo e colpi di scena fino alla fine nel terzo atto della Finale Scudetto della serie A1 2018- 2019 di Basket femminile . Ragusa ha sconfitto Schio con il punteggio di 67-62 al termine di un incontro equilibrato e giocato ad un’intensità irreale da parte di entrambe le formazioni. La squadra siciliana guidata da Giovanni Recupido ha messo in campo una prestazione di assoluto valore, facendo la differenza grazie alla difesa e alla ...

Playoff NBA - Harden prende per mano Houston : riaperta la Serie contro gli Warriors : Playoff NBA, Harden e Durant continuano nel duello a suon di canestri da urlo: nella notte l’ha spuntata Houston Playoff NBA, gli Houston Rockets battono un colpo. Nella notte la squadra di coach D’Antoni ha vinto gara-3 della serie contro gli Warriors, rimettendosi in sella dopo lo 0-2 subito nei primi atti in quel di San Francisco. Sul parquet di Houston è salito in cattedra Harden, autore di 41 punti nel 126-121 finale in ...