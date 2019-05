Il romanzo su Fiume fa rivivere la radiosa rivoluzione perduta

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Stenio Solinas Orlando Donfrancesco con stile futurista racconta i sogni e le speranze di una generazione che voleva cambiare tutto Nel centenario dell'impresa fiumana, Orlando Donfrancesco pubblica il suo Sulla cima del mondo. Ildei ribelli di(Historica, 251 pagine, 18 euro), libera eppure fedele ricostruzione di un momento clou del nostro Novecento. Lo fa con uno stile simpaticamente futurista e mettendo in scena un personaggio d'invenzione, il giovane Saverio Gualtieri, reduce di guerra e in fuga da un'Italia borghese che si appresta a inghiottirlo come futuro avvocato e futuro marito. Demi-solde dell'età napoleonica in ritardo di un secolo, aGualtieri riassaporerà il gusto dell'uniforme e dei colpi di mano, l'illusione fattasi realtà di un anno vissuto pericolosamente e insieme vorticosamente: amori e droghe, spie e ideali, amicizie e tradimenti. ...

