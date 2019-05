Giro d’Italia | si parte con la cronometro individuale | percorso | altimetria e favoriti

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)d’Italia, la prima tappa da Bologna a San Luca sarà unanella quale Dumoulin proverà subito a dettare i ritmid’Italia, dopo tanta attesa è arrivato il momento di fare sul serio. Quest’oggi verrà dato il via alla corsa in rosa che inizierà dallada Bologna con arrivo in salita al Santuario di San Luca. Una prima tappa per specialisti dunque, nella quale Dumoulin vorrà fare sin da subito la voce grossa. E’ senz’altro lui il grande favorito di questo avvio di, una tappa che sembra essere disegnata per le sue caratteristiche, ma occhio ai possibili outsiders. Primoz Roglic sarà l’uomo da temere per Dumoulin, dovrà invece parare il colpo Vincenzo Nibali che potrebbe contenere il distacco nelladato anche l’arrivo in salita sul San Luca. L'articolod’Italia, si ...

giroditalia : Giro d'Italia 102 - start list announced - giroditalia : Few minutes to the Team Presentation of Giro d’Italia 2019, follow the live here on Facebook or ??… - giroditalia : Giro d'Italia on tv: where to watch it ?? -