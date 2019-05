Florenzi | “Stagione pessima Dobbiamo mettere un punto e ripartire”

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Alessandroci mette la faccia e non si nasconde. L’esterno della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione deludente dei giallorossi: “une ripartire. Questa è stata la peggiore delle ultime sei stagioni”. “Abbiamo perso punti soprattutto a metà stagione, quando avevamo la vittoria in tasca, e potevamo fare anche meglio in alcune partite, il rammarico è quello”. La Roma non è riuscita a ripetere la splendida cavalcata, soprattutto in Europa, del primo anno sotto la guida di Di Francesco: “L’anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, è sotto gli occhi di tutti, c’è stato l’exploit in Champions e speriamo di tornare presto a vivere l’emozione di quelle partite, cercheremo di fare meglio il prossimo anno”. Sulla partita di domani: “Roma-Juve è una partita ...

